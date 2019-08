Голкипер «Ливерпуля» Алиссон пропустит от четырех до шести недель

Как сообщает журналист Daily Mail Доминик Кинг, у бразильца подозрение на разрыв икроножной мышцы.

Отмечается, что Алиссон, точно пропускающий матч за Суперкубок УЕФА с «Челси» (14 августа), может не сыграть и в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Бразильский голкипер «Ливерпуля» не доиграл до конца первый тайм встречи с «Норвичем», который состоялся 9 августа в рамках 1-го тура английской премьер-лиги. Вратарь почувствовал резкую боль в икроножной мышце и на 39-й минуте матча его заменил Адриан.

Initial fears for Alisson Becker is that he will be out for 4-6 weeks. Indications that he has torn his calf. If lay-off is to longer end of the scale, he could miss first Champions League group game in September 🔴