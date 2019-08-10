Голкипер «Ливерпуля» Алиссон пропустит от четырех до шести недель - Советский спорт
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10 августа 2019 14:07Футбол

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон пропустит от четырех до шести недель

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Беккер не будет действовать в течение четырех-шести недель с травмой голени.

Как сообщает журналист Daily Mail Доминик Кинг, у бразильца подозрение на разрыв икроножной мышцы.

Отмечается, что Алиссон, точно пропускающий матч за Суперкубок УЕФА с «Челси» (14 августа), может не сыграть и в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Бразильский голкипер «Ливерпуля» не доиграл до конца первый тайм встречи с «Норвичем», который состоялся 9 августа в рамках 1-го тура английской премьер-лиги. Вратарь почувствовал резкую боль в икроножной мышце и на 39-й минуте матча его заменил Адриан.

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