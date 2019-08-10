Видаль летом может сменить «Барселону» на «Интер» Чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль в текущее трансферное окно может перейти в чемпионат Италии.

Как сообщает Tuttosport, 32-летний хавбек может оказаться этим летом в «Интере».

По информации издания, руководство «Интера», не сумевшее подписать чилийца в прошлое трансферное окно, в этот раз надеется на более позитивный исход переговоров по переходу центрального полузащитника.

Напомним, что Видаль выступает за «Барселону» с августа 2018 году. Хавбек провел 53 матча за каталонскую команду во всех турнирах и записал на свой счет три забитых мяча т семь голевых передач.

Действующий контракт чилийца с «Барселоной» рассчитан до 2021 года, а стоимость оценивается порталом transfermarkt в 15 миллионов евро.