Навас может заменить Доннарумму в «Милане» Вратарь «Реала» Кейлор Навас может заменить голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму в случае ухода последнего в «ПСЖ», сообщает Gazzetta dello Sport.

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Ранее сообщалось, что руководство мадридского клуба сообщило Кейлору Навасу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне. 32-летний костариканский вратарь должен искать себе команду.

Напомним, что Навас перешел в «Реал» из «Леванте» в августе 2014 года за 10 миллионов евро. С тех пор он провел 162 встречи за команду и пропустил 159 мячей.

Добавим, что Кейлор потерял статус первого вратаря «Реала» после прихода в команду Тибо Куртуа.