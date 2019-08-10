«Ливерпуль» намерен подписать контракт с 35-летним вратарем «Ливерпуль» рассматривает вратаря-ветерана Энди Лонергана на роль второго голкипера команды.

Загрузка...

Как сообщает Liverpool Echo, главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп может попросить 35-летнего Лонергана подписать краткосрочное соглашение с «Ливерпулем», после того как травму получил основной голкипер команды Алиссон Беккер.

Бывший голкипер «Лидса» и «Фулхэма», в настоящее время являющийся свободным агентом, уже посетил тренировочную базу «Ливерпуля».

Добавим, что последним клубом Лонергана был «Мидлсбро», за который в прошлом сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах, пропустив 24 мяча.

Напомним, что Беккер не доиграл до конца первый тайм встречи с «Норвичем», который состоялся 9 августа в рамках 1-го тура английской премьер-лиги. Вратарь почувствовал резкую боль в икроножной мышце и на 39-й минуте матча его заменил Адриан.