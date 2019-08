Неймар не сыграет за «ПСЖ» в матче с «Нимом»

Как сообщает журналист ESPN FC Джонатан Джонсон, официальные лица французского клуба подтвердили информацию о том, что Неймар не сыграет против «Нима» на фоне активных слухах о том, что бразилец намерен покинуть Францию в ближайшее время.

Отмечается, что в переходе 27-летнего бразильского форварда заинтересованы два топ-клуба чемпионата Испании - «Реал» и «Барселон».

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен предложить Неймару, который изъявил желание этим летом перебраться в «Барселону», пятилетний контракт с зарплатой в 40 миллионов евро за сезон.

