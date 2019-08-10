Хет-трик Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Вест Хэм» - Советский спорт
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10 августа 2019 16:20Футбол

Хет-трик Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Вест Хэм»

Футболисты «Манчестер Сити» одержали победу над «Вест Хэмом» в выездном матче 1-го тура английской премьер-лиги со счетом 5:0.

В составе «горожан» голами отметились Габриэл Жезус (25-я минута), Рахим Стерлинг (51, 75, 90+2) и Серхио Агуэро (86, пен.).

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем поле встретится с «Тоттенхэмом», а «Вест Хэм» в гостях сыграет против «Брайтоном».

Чемпионат Англии
1-й тур

«Вест Хэм» - «Манчестер Сити» - 0:5 (0:1)

Голы: 0:1 – Габриэл Жезус (25), 0:2 – Стерлинг (51), 0:3 - Рахим Стерлинг (75). 0:4 – Агуэро (86, пен.), 0:5 - Стерлинг (90+2).

«Вест Хэм»: Фабианьски, Крессуэлл, Бальбуэна, Фредерикс, Диоп, Антонио (Форнальс, 46), Фелипе Андерсон (Эрнандес, 66), Уилшер (Снодграсс, 56), Лансини, Райс, Аллер.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Зинченко, Лапорт, Сильва (Фоден, 80), Родри Эрнандес, Стерлинг, де Брюйне (Гюндоган, 79), Марез, Габриэл Жезус (Агуэро, 69).

Предупреждения: Бальбуэна (61), Фелипе Андерсон (62).

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