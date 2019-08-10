Перейро объяснил нежелание переходить в «Спартак» Трансфер футболиста сорвался в июле 2019 года.

Полузащитник ПСВ Гастон Перейро решил остаться в клубе из Эйндховена по спортивному принципу. Ранее «Спартак» согласовал трансфер уругвайца за 15 миллионов евро, но получил отказ от самого футболиста.

– Я посчитал, что переход в «Спартак» будет не лучшим шагом в моей карьере. Мне комфортно в ПСВ, и мне было лучше остаться по спортивному принципу, – приводит слова Перейро Sport890.