Мануэль Пеллегрини: «Манчестер Сити» повезло с первым забитым мячом

- Не думаю, что счет отражает разницу между двумя командами. Им повезло с первым забитым мячом. Когда «Манчестер Сити» ведет в счете, они всегда очень опасны.
Мы должны улучшить игру в обороне и стать более агрессивными. Мы можем получить положительные результаты даже после такого поражения, - приводит слова Пеллегрини BBC.
Добавим, что в следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем поле встретится с «Тоттенхэмом», а «Вест Хэм» в гостях сыграет против «Брайтоном».
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