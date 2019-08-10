Мануэль Пеллегрини: «Манчестер Сити» повезло с первым забитым мячом Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини подвел итоги домашнего матча 1-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (0:5).

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- Не думаю, что счет отражает разницу между двумя командами. Им повезло с первым забитым мячом. Когда «Манчестер Сити» ведет в счете, они всегда очень опасны.

Мы должны улучшить игру в обороне и стать более агрессивными. Мы можем получить положительные результаты даже после такого поражения, - приводит слова Пеллегрини BBC.

Добавим, что в следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем поле встретится с «Тоттенхэмом», а «Вест Хэм» в гостях сыграет против «Брайтоном».