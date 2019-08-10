Хосеп Гвардиола: 5:0 в первой же игре на выезде - невероятный результат

- Счет 5:0 в первой же игре на выезде - невероятный результат. Позже мы должны будем выяснить, что мы сделали не так в этой встрече. Я верю в тактику и простые вещи. Вернуться к основам и понять, что можно было сделать еще. Это нормально.
VAR? Надо быть сильным духом, когда система оказывается не на вашей стороне. Вы думаете 3:0 - матч почти закончен, но в итоге вновь 2:0, и это совершенно другая игра. Вы должны оставаться спокойными и быть сильными. К тому же VAR меняет динамику игры не только для команд, но и для болельщиков, - приводит слова Гвардиолы ВВС.
Напомним, что на 53-й минуте встречи форвард «горожан» Габриэл Жезус отправил мяч в ворота соперника, но после просмотра видеоповтора главный арбитр матча Майк Дин отменил взятие ворот, определив, что бразильский нападающий находился в офсайде.
Отметим, что Дин стал первым арбитром в истории, использовавшим видеоповторы в английской премьер-лиге.
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