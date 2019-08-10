Мануэль Пеллегрини: К VAR нелегко привыкнуть, но результат будет более справедливым

- К VAR нелегко привыкнуть, но я думаю, что результат будет более справедливым, если мы используем систему в правильные моменты. Футбол сегодня настолько быстр, что судьи не могут увидеть все. Это улучшит футбол, - приводит слова Пеллегрини BBC.
Напомним, что на 53-й минуте встречи «Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед», который состоялся 10 августа в рамках 1-го тура АПЛ, форвард «горожан» Габриэл Жезус отправил мяч в ворота соперника, но после просмотра видеоповтора главный арбитр матча Майк Дин отменил взятие ворот, определив, что бразильский нападающий находился в офсайде.
Отметим, что Дин стал первым арбитром в истории, использовавшим видеоповторы в английской премьер-лиге.
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