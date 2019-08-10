«Шахтер» победил «Динамо» в Киеве

В матче третьего тура украинской премьер-лиги киевское «Динамо» дома уступило «Шахтеру» – 1:2.
У победителей отличились игроки сборной Украины Жуниор Мораес (21-я минута) и Марлос (64). Единственный мяч в составе проигравших забил Жерсон Родригес (39).
Дончане единолично лидируют в чемпионате страны, одержав три победы в трех турах.
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