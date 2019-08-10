«Шеффилд Юнайтед» сыграл вничью в своем первом за 13 лет матче АПЛ

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Встреча прошла на стадионе «Виталити - Дин Корт» и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом отметился Крис Мепэм (62-я минута). У гостей отличился Билли Шарп (88).

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Шеффилд» по итогам прошлого сезона занял 2-е место в турнирной таблице чемпионшипа и впервые за 13 завоевал путевку в премьер-лигу.

Добавим, что в следующем туре «Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле против «Кристал Пэлас», а «Борнмут» в гостях встретится с «Астон Виллой».