«Шеффилд Юнайтед» сыграл вничью в своем первом за 13 лет матче АПЛ - Советский спорт
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10 августа 2019 19:02Футбол

«Шеффилд Юнайтед» сыграл вничью в своем первом за 13 лет матче АПЛ

Футболисты «Борнмута» не смогли удержать победный счет в домашнем матче 1-го тура английской премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед».

Встреча прошла на стадионе «Виталити - Дин Корт» и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом отметился Крис Мепэм (62-я минута). У гостей отличился Билли Шарп (88).

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Шеффилд» по итогам прошлого сезона занял 2-е место в турнирной таблице чемпионшипа и впервые за 13 завоевал путевку в премьер-лигу.

Добавим, что в следующем туре «Шеффилд Юнайтед» сыграет на своем поле против «Кристал Пэлас», а «Борнмут» в гостях встретится с «Астон Виллой».

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