«Спартак-2» упустил волевую победу в Курске, «Химки» снова первые

В матче седьмого тура ФНЛ «Спартак-2» в Курске сыграл вничью с «Авангардом» – 2:2.
Хозяева забили первыми – на 45-й минуте отличился Аслан Дашаев. Гости ответили дублем Александра Руденко (62-я и 84-я минуты)
Окончательный счет был установлен на второй минуте компенсированного времени – пенальти реализовал Илья Кубышкин.
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