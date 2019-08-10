На домашнем стадионе «АЗ Алкмар» обрушилась крыша (фото)

«Крыша стадиона АЗ рухнула. К счастью, обошлось без пострадавших. «АЗ Алкмаар» избежал большой катастрофы.
Солнечные панели уже несколько лет находятся на крыше стадиона AFAS. Не знаю, может ли это быть как-то связано с этим обрушением. Если они слишком тяжелые, это большая ошибка.
Это предположение, но похоже, что в четверг АЗ должен будет играть в другом месте», - написал в своем Twitter журналист.
Напомним, что в четверг, 15 августа, «АЗ Алкмар» на своем поле должен был сыграть ответный матч против украинского «Мариуполя» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
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