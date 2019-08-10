На домашнем стадионе «АЗ Алкмар» обрушилась крыша (фото) В субботу обвалилась часть крыши стадиона AFAS, который является домашней ареной для голландского клуба «АЗ Алкмар», сообщает журналист Брайан Вейкер.

«Крыша стадиона АЗ рухнула. К счастью, обошлось без пострадавших. «АЗ Алкмаар» избежал большой катастрофы.

Солнечные панели уже несколько лет находятся на крыше стадиона AFAS. Не знаю, может ли это быть как-то связано с этим обрушением. Если они слишком тяжелые, это большая ошибка.

Это предположение, но похоже, что в четверг АЗ должен будет играть в другом месте», - написал в своем Twitter журналист.

Напомним, что в четверг, 15 августа, «АЗ Алкмар» на своем поле должен был сыграть ответный матч против украинского «Мариуполя» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Als je dit zo ziet, is Alkmaar ontsnapt aan een enorme ramp. #AZStadion pic.twitter.com/dKklzCuhou — Brian Wijker (@BrianWijker) August 10, 2019