«Марсель» Виллаш-Боаша проиграл в первом туре лиги 1

В матче первого тура французской лиги 1 «Марсель» дома уступил «Реймсу» – 0:2.
В составе победителей отличились Булайе Диа (58-я минута) и Сок Хен Джун (90-я).
Напомним, что «Марселем» руководит бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш. Для португальца этот матч стал первым официальным в провансальском клубе.
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