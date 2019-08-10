Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» волевую победу в матче с «Астон Виллой» - Советский спорт
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10 августа 2019 21:22Футбол

Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» волевую победу в матче с «Астон Виллой»

«Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу» в домашнем матче 1-го тура английской премьер-лиги со счетом 3:1.

В составе гостей голом отметился Джон МакГинн (9-я минута). У хозяев поля точные удары на счету Танги Ндомбеле (73) и Гарри Кейна (86, 90).

Добавим, что в следующем туре «Тоттенхэм» в гостях сыграет с «Манчестер Сити», а «Астон Вилла» на своем поле примет «Борнмут».

Чемпионат Англии
1-й тур

«Тоттенхэм» – «Астон Вилла» - 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – МакГинн (9), 1:1 – Ндомбеле (73), 2:1 – Кейн (86), 3:1 – Кейн (90).

«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер-Питерс, Алдервейрелд, Роуз, Санчес, Уинкс (Эриксен, 64), Сиссоко, Ламела (Нкуду, 88), Ндомбеле (Скипп, 90), Лукас Моура, Кейн.

«Астон Вилла»: Хитон, Тэйлор, Аль-Мухаммади, Мингз, Энгельс, Хурихэйн (Дуглас Луис, 82), Макгинн, Эль-Гази, Грилиш, Трезеге (Хота, 59), Уэсли (Коджиа, 74).

Предупреждение: Ламела (87).

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