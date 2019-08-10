Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» волевую победу в матче с «Астон Виллой»

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«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

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Горячий вечер в Петровском парке. «Зенит» победил «Динамо» Чемпион страны после домашней осечки в предыдущем матче с «Краснодаром» одержал очередную победу, обыграв в Москве «Динамо».

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