Дубль Кейна принес «Тоттенхэму» волевую победу в матче с «Астон Виллой»

В составе гостей голом отметился Джон МакГинн (9-я минута). У хозяев поля точные удары на счету Танги Ндомбеле (73) и Гарри Кейна (86, 90).
Добавим, что в следующем туре «Тоттенхэм» в гостях сыграет с «Манчестер Сити», а «Астон Вилла» на своем поле примет «Борнмут».
Чемпионат Англии
1-й тур
«Тоттенхэм» – «Астон Вилла» - 3:1 (0:1)
Голы: 0:1 – МакГинн (9), 1:1 – Ндомбеле (73), 2:1 – Кейн (86), 3:1 – Кейн (90).
«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер-Питерс, Алдервейрелд, Роуз, Санчес, Уинкс (Эриксен, 64), Сиссоко, Ламела (Нкуду, 88), Ндомбеле (Скипп, 90), Лукас Моура, Кейн.
«Астон Вилла»: Хитон, Тэйлор, Аль-Мухаммади, Мингз, Энгельс, Хурихэйн (Дуглас Луис, 82), Макгинн, Эль-Гази, Грилиш, Трезеге (Хота, 59), Уэсли (Коджиа, 74).
Предупреждение: Ламела (87).