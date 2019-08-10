«Ювентус» нанес 27 ударов, но проиграл «Атлетико»

В последнем матче Международного кубка чемпионов «Атлетико» обыграл «Ювентус» – 2:1.
В составе победителей отличились Тома Лемар (24-я минута) и Жоау Фелиш (33). У туринцев забил Сами Хадира (29).
Отметим, что итальянский клуб нанес 27 ударов по воротам соперника. На 60-й минуте в составе «Юве» появился Джанлуиджи Буффон.
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