«Ювентус» нанес 27 ударов, но проиграл «Атлетико» - Советский спорт
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10 августа 2019 22:30ФутболКоноплев Александр

«Ювентус» нанес 27 ударов, но проиграл «Атлетико»

Победный гол на счету Жоау Фелиш.

В последнем матче Международного кубка чемпионов «Атлетико» обыграл «Ювентус» – 2:1.

В составе победителей отличились Тома Лемар (24-я минута) и Жоау Фелиш (33). У туринцев забил Сами Хадира (29).

Отметим, что итальянский клуб нанес 27 ударов по воротам соперника. На 60-й минуте в составе «Юве» появился Джанлуиджи Буффон.

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