Тадич повторил рекорд Литманена и Кройфа

Нападающий «Аякса» Душан Тадич отличился в 11-м домашнем официальном матче подряд.
Это повторение клубного рекорда амстердамцев. Подобные серии были в карьерах Яри Литманена и Йохана Кройфа.
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