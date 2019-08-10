Тадич повторил рекорд Литманена и Кройфа - Советский спорт
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10 августа 2019 22:35ФутболКоноплев Александр

Тадич повторил рекорд Литманена и Кройфа

Тадич в одном ряду с легендами.

Нападающий «Аякса» Душан Тадич отличился в 11-м домашнем официальном матче подряд.

Это повторение клубного рекорда амстердамцев. Подобные серии были в карьерах Яри Литманена и Йохана Кройфа.

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