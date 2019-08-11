«Валенсия» с Черышевым проиграла «Интеру» в серии пенальти - Советский спорт
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11 августа 2019 00:38ФутболКоноплев Александр

«Валенсия» с Черышевым проиграла «Интеру» в серии пенальти

У Черышева «-1» и реализованный послематчевый пенальти.

«Валенсия» дома уступила «Интеру» в рамках предсезонного турнира из одного матча.

Основное время завершилось вничью – 1:1. Хозяева забили первыми – на 38-й минуте отличился Карлос Солер. На 81-й минуте Маттео Политано реализовал пенальти. Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев появился на поле на 67-й минуте.

Далее команды провели серию пенальти, в которой точнее были гости – 7:6. Единственный промах допустил экс-защитник «Зенита» Эсекиель Гарай.

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