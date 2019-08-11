Болази отказал ЦСКА Армейцы могли купить его за полцены.

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Нападающий «Эвертона» Янник Болази отказался переходить в ЦСКА, утверждает Goal.com. Клубы договорились о годичной аренде форварда с правом выкупа за 5,4 миллиона евро, но конголезец не захотел ехать в Россию, испугавшись расизма.

Теперь на футболиста претендуют «Селтик», «Ренн» и «Бешикташ».

В 2019 году Болази выступал за «Андерлехт» на правах аренды. На его счету шесть мячей и три голевых передачи в 16 матчах чемпионата Бельгии.

Контракт 30-летнего африканца с «ирисками» действует до 30 июня 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.