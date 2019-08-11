Болази отказал ЦСКА

Нападающий «Эвертона» Янник Болази отказался переходить в ЦСКА, утверждает Goal.com. Клубы договорились о годичной аренде форварда с правом выкупа за 5,4 миллиона евро, но конголезец не захотел ехать в Россию, испугавшись расизма.
Теперь на футболиста претендуют «Селтик», «Ренн» и «Бешикташ».
В 2019 году Болази выступал за «Андерлехт» на правах аренды. На его счету шесть мячей и три голевых передачи в 16 матчах чемпионата Бельгии.
Контракт 30-летнего африканца с «ирисками» действует до 30 июня 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.
Игорь Лещук: Даже не успел поволноваться23-летний голкипер «Динамо» в матче с «Зенитом» дебютировал в премьер-лиге, выйдя на замену на 14-й мниуте вместо получившего травму Антона Шунина. После окончания встречи, закончившейся победой петербуржцев со счетом 2:0, Лещук пообщался с журналистами. Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга. Видео всех голов 5-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 5-го тура чемпионата России. Фетисов может спать спокойно. Клуб защитников-бомбардиров имени «братьев Губовых»На днях о завершении карьеры объявил лучший защитник-голеадор КХЛ Кевин Даллмэн. 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