«Барселона» разгромила «Наполи» в контрольном матче Футболисты «Барселоны» одержали крупную победу над «Наполи» в товарищеском матче.

Встреча прошла на стадионе «Мичиган» в Энн-Арбор (США) и завершилась со счетом 4:0. В составе испанской команды дублем отметился Луис Суарес (48-я и 58-я минуты), еще по одному голу на свой счет записали Антуан Гризманн (56) и Усман Дембеле (63).

Добавим, что в первом туре чемпионата Испании 16 августа «Барселона» сыграет в гостях с «Атлетико». «Наполи» же в первом матче чемпионата Италии 24 августа на выезде встретится с «Фиорентиной».