«Барселона» разгромила «Наполи» в контрольном матче

Встреча прошла на стадионе «Мичиган» в Энн-Арбор (США) и завершилась со счетом 4:0. В составе испанской команды дублем отметился Луис Суарес (48-я и 58-я минуты), еще по одному голу на свой счет записали Антуан Гризманн (56) и Усман Дембеле (63).
Добавим, что в первом туре чемпионата Испании 16 августа «Барселона» сыграет в гостях с «Атлетико». «Наполи» же в первом матче чемпионата Италии 24 августа на выезде встретится с «Фиорентиной».
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