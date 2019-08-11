Маурицио Сарри: Нам надо расстаться с шестью игроками, чтобы вписаться в заявку ЛЧ - Советский спорт
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11 августа 2019 09:48Футбол

Маурицио Сарри: Нам надо расстаться с шестью игроками, чтобы вписаться в заявку ЛЧ

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что клубу возможно придется расстаться с некоторыми игроками, часть из которых очень высокого уровня.

- Иногда я очень удивляюсь, когда читаю ваши газеты. Вы продолжаете писать о выборе Сарри, выборе Паратичи (Фабио, спортивный директор). Вы видели состав «Ювентуса»? Мы должны сократить шесть игроков, чтобы вписаться в заявку Лиги чемпионов. В противном случае наш выбор может выглядеть безумным.

Мы должны сократить шесть игроков из нынешнего состава, и это ставит меня в тяжелое положение. Последние 20 дней на рынке будут для нас трудными, это сложная ситуация, потому что мы рискуем не отпустить игроков очень высокого уровня. Это ситуация, которую мы должны разрешить, и речь идет не только о решениях, принятых тренером или клубом.

Как уже говорил, я могу говорить про Дибалу все, что мне нравится, но рынок движется в определенном направлении, и мое мнение не учитывается. Мы должны сократить шесть игроков, вот и все.

Я бы хотел оставить их всех, но наша проблема в том, что у нас нет своих воспитанников, есть только один, поэтому наша заявка в Лиге чемпионов будет состоять из 22 игроков с тремя вратарями. Это заставляет нас принимать решения на трансферном рынке, которые мы не хотели бы принимать.

Матч первого тура против «Пармы»? Обычно мои команды плохо начинают сезон, кроме «Челси», где, как мне кажется, я установил рекорд матчей без поражений на старте карьеры в премьер-лиге. В Италии всегда приходилось бороться в первые недели, - приводит слова Сарри Football Italia.

Напомним, что по ходу сезона каждый клуб может заявить в «список А» не больше 25 игроков, двое из которых должны быть вратарями. Как минимум восемь мест зарезервировано за собственными воспитанниками клуба. Если у клуба меньше восьми собственных воспитанников, то максимальное число игроков, внесенных в «список А», уменьшается.

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