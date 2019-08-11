Фрэнк Лэмпард: У нас была хорошая предсезонная подготовка, но впереди настоящее испытание Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о своих планах на предстоящий сезон.

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- У нас была хорошая предсезонная подготовка, но впереди настоящее испытание. Это витает в воздухе. И я, и игроки с нетерпением ждем начала, нам придется ответить на вызов.

В прошлом сезоне мы пробились в Лигу чемпионов, и я надеюсь сделать это снова. Я не нацеливаюсь на четвертое место, но мы должны быть реалистами.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» продемонстрировали всем, что между ними и остальными целая пропасть, и эту пропасть нужно будет преодолеть. Мы очень хотим сделать это, - приводит слова Лэмпарда пресс-служба лондонского клуба.

Добавим, что в первом туре чемпионата Англии «Челси» в гостях сыграет против «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 11 августа на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 18:30 по московскому времени.