Фрэнк Лэмпард: У нас была хорошая предсезонная подготовка, но впереди настоящее испытание

- У нас была хорошая предсезонная подготовка, но впереди настоящее испытание. Это витает в воздухе. И я, и игроки с нетерпением ждем начала, нам придется ответить на вызов.
В прошлом сезоне мы пробились в Лигу чемпионов, и я надеюсь сделать это снова. Я не нацеливаюсь на четвертое место, но мы должны быть реалистами.
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» продемонстрировали всем, что между ними и остальными целая пропасть, и эту пропасть нужно будет преодолеть. Мы очень хотим сделать это, - приводит слова Лэмпарда пресс-служба лондонского клуба.
Добавим, что в первом туре чемпионата Англии «Челси» в гостях сыграет против «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 11 августа на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 18:30 по московскому времени.
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