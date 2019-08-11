Равиль Сабитов: У «Динамо» большие проблемы в организации атакующей игры - Советский спорт
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11 августа 2019 12:37Футбол

Равиль Сабитов: У «Динамо» большие проблемы в организации атакующей игры

Бывший защитник «Динамо» Равиль Сабитов оценил игру «Динамо» в домашнем матче 5-го тура российской премьер-лиги с «Зенитом» (0:2).

- «Динамо» оставило такое же впечатление, как и раньше. У команды большие проблемы в организации атакующей игры, она мало забивает и смотрится беззубо.

Также у динамовцев нет на поле игровых взаимосвязей друг с другом. Футболисты играют так, как им придет в голову, - приводит слова Сабитова «Евро-футбол.ру».

Добавим, что «Динамо», потерпев второе поражение в сезоне, с пятью набранными очками опустилось на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

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