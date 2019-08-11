Хавбек «Монако» Мейбри перешел в «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает пресс-служба «Монако», 16-летний центральный полузащитник молодежной команды продолжит карьеру в английском клубе.
По информации портала transfermarkt, переход хавбека обошелся «манкунианцам» в 10 миллионов евро.
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