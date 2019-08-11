Гол Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Ньюкаслом»

«Арсенал» на выезде обыграл «Ньюкасл» – 1:0. Единственный гол на 58-й минуте провел Пьер-Эмерик Обамеянг.
В другом матче дня «Лестер» разошелся миром с «Вулверхэмптоном» – 0:0.
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