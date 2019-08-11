У Лэмпарда – худший дебют в «Челси» с 1978 года

«Челси» уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4 в первом официальном матче во главе с Фрэнком Лэмпардом.
Для специалиста это крупнейшее поражение в тренерской карьере.
При этом хуже него в «Челси» дебютировал только Дэнни Бланчфлауэр в декабре 1978 года. Тогда «синие» уступили «Мидлсбро» со счетом 2:7, а сам специалист выиграл только три матча из 15, после чего завершил карьеру тренера.
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