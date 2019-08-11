«ПСЖ» забил три мяча «Ниму» в первом туре лиги 1 - Советский спорт
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11 августа 2019 23:56Футбол

«ПСЖ» забил три мяча «Ниму» в первом туре лиги 1

Чемпион начал с крупной победы.

Завершились три матча первого тура французской лиги 1.

«Пари Сен-Жермен» на своем поле обыграл «Ним» – 3:0. В составе победителей отличились Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе и Анхель Ди Мария. Экс-полузащитник «Зенита» Леандро Паредес появился в составе парижан на 80-й минуте.

Лига 1
Первый тур

«Лилль» – «Нант» – 2:1 (1:0)

«Страсбур» – «Метц» – 1:1 (1:0)

«ПСЖ» – «Ним» – 3:0 (1:0)

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