«ПСЖ» забил три мяча «Ниму» в первом туре лиги 1

Завершились три матча первого тура французской лиги 1.
«Пари Сен-Жермен» на своем поле обыграл «Ним» – 3:0. В составе победителей отличились Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе и Анхель Ди Мария. Экс-полузащитник «Зенита» Леандро Паредес появился в составе парижан на 80-й минуте.
Лига 1
Первый тур
«Лилль» – «Нант» – 2:1 (1:0)
«Страсбур» – «Метц» – 1:1 (1:0)
«ПСЖ» – «Ним» – 3:0 (1:0)
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