Томас Тухель: Переговоры между «ПСЖ», Неймаром и другим клубом ведутся - Советский спорт
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12 августа 2019 10:06ФутболЛипкин Антон

Томас Тухель: Переговоры между «ПСЖ», Неймаром и другим клубом ведутся

Бразилец не сыграл в матче первого тура лиги 1 с «Нимом».

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после матча первого тура лиги 1 с «Нимом» (3:0) на стадионе «Парк де Пренс» высказался о будущем форварда Неймара.

«Нам нужно быть реалистами и искать варианты без Неймара, – приводит Marca слова немца. – Невозможно найти другого такого игрока, который способен на то же, что и он. Мы не можем отдать его и найти другого игрока такого же уровня.

Переговоры между «ПСЖ», Неймаром и другим клубом ведутся. Больше сказать ничего не могу. Я люблю Неймара. Хочу, чтобы он продолжал играть с Килианом (Мбаппе) и другими. Если он уйдет, я не буду спать».

Напомним, «ПСЖ» не включил 27-летнего бразильца в заявку на матч с «Нимом». Ранее сообщалось, что форвард может перейти в «Реал», хотя сам бы предпочел играть в «Барселоне».

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