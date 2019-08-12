Дмитрий Азаров: Краснодар рассматривали как замену Самаре на чемпионате мира

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что в связи с неготовностью «Самара Арены» при подготовке к чемпионату мира 2018 года рассматривался вариант замены Самары на Краснодар.
«Самым тяжелым оказался период, когда люди перестали верить, что мы построим стадион, – приводит ТАСС слова Азарова. – Когда заговорили об альтернативном поле и стали рассматривать Краснодар как замену Самаре».
Напомним, «Самара Арена» была сдана в эксплуатацию последней из всех стадионов чемпионата мира в России – в конце апреля 2018 года.
Стадион, вмещающий 44 918 зрителей, принял шесть матчей турнира, в том числе одну игру ¼ финала.
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