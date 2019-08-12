Поль Погба: Мое будущее? Все по-прежнему под вопросом - Советский спорт
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12 августа 2019 11:49ФутболЛипкин Антон

Поль Погба: Мое будущее? Все по-прежнему под вопросом

Француз сделал две голевые передачи в матче первого тура с «Челси», но все еще может покинуть «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после матча первого тура премьер-лиги с «Челси» (4:0) на стадионе «Олд Траффорд» высказался о своем будущем в клубе.

«Я всегда хорошо себя чувствую, когда играю в футбол, – приводит RMC Sport слова 26-летнего француза. – Я делаю то, что люблю. Это моя работа. И я буду выкладываться каждый раз, когда буду выходить на поле.

Теперь мы понимаем, что это были просто слова (о моем уходе из клуба). Хотя все по-прежнему под вопросом. В Манчестере я весело провожу время с партнерами. Я всегда хочу побеждать и буду отдавать всего себя в матчах».

Напомним, на 26-летнего француза претендуют «Реал» и «Ювентус». Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2021 года.

В матче с «Челси» на счету чемпиона мира две результативные передачи. Во втором туре 19 августа «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном».

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