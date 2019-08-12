Завершен «Большой фестиваль футбола» - Советский спорт
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12 августа 2019 14:10Футбол

Завершен «Большой фестиваль футбола»

По итогам летнего марафона юный футболист из Омска останется в футбольной академии для дальнейшего обучения.

Летом 2019 года «Большой фестиваль футбола», организованный при поддержке Газпромбанк, побывал в семи городах России — Владивостоке, Омске, Тюмени, Челябинске, Перми, Нижнем Новгороде и Волгограде. Более восьмидесяти тысяч участников фестиваля и болельщиков соревновались во владении мячом на футбольных аттракционах, гуляли по виртуальной арене и сделали тысячи фото с настоящим Кубком чемпионов РПЛ.

В каждом городе по результатам специальных заданий тренеры академии отобрали по шесть молодых футболистов, которые в августе отправились на тренировочные сборы в футбольную школу.

Помимо отборов в ходе самого фестиваля, шанс попасть в одну из лучших футбольных школ страны жителям других городов. Для этого достаточно было выполнить задания тренера академии и опубликовать видеоролик с упражнениями в одной из социальных сетей. Тренеры внимательно изучили все заявки и выбрали тройку лучших футболистов из Нижнекамска, Перми и Великого Новгорода.

Во время двухнедельных сборов 45 победителей ежедневно тренировались с тренерами, а несколько занятий для ребят провели Андрей Аршавин, Ярослав Ракицкий и Бранислав Иванович. Помимо тренировочной составляющей у ребят была и насыщенная культурная программа: экскурсии по Санкт-Петербургу и Петергоф, посещение многочисленных музеев и развлекательных центров. Также дети побывали на тренировочной базе и посетили матч чемпионов России против «Краснодара».

Отметим, что по итогам сбора Александр Янковский из Омска остался в школе для дальнейшего обучения.

Также в рамках фестиваля все желающие могли принять участие в конкурсе «Быстрее звезды» от Андрея Аршавина и пройти полосу препятствий с наполненным водой мячом. Полторы тысячи участников во всех городах фестиваля боролись за главный приз — футбольные выходные в Санкт-Петербурге.

Жюри, в состав которого вошли тренеры академии и организаторы фестиваля, оценивали не только скорость участников, но и технику прохождения дистанции. Победителем стал житель Челябинска Константин Меттус, который продемонстрировал результат в 18,1 секунды. Он превзошел Андрея Аршавина на 9,3 секунды.

Отметим, что прохождение полосы зафиксировано в новом мобильном приложении «Я молодец», запуск которого в онлайн-магазинах был приурочен к началу «Большого фестиваля футбола» и которое призвано стать платформой для соревновательных активностей молодежи в сфере спорта, творчества и образования, а также открыть новые возможности для содержательного видеоблогерства.

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