Борис Ротенберг: «Сочи» в РПЛ вывел Точилин, поэтому доверие к нему 100-процентное В пяти матчах сезона дебютант набрал два очка, но не забил ни одного гола.

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о кредите доверия главному тренеру Александру Точилину.

«Я сам спортсмен и понимаю, насколько сложно после первой лиги, – сказал Ротенберг в программе Нобеля Арустамяна «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер». – Я знаю Сашу давно – еще по «Динамо». Для меня понятно, как он работает, как формирует команду, как мыслит по-футбольному. Он футбольный парень и понимает очень многое.

В премьер-лигу команду вывел он, поэтому доверие ему 100-процентное, чтобы он проявлял себя и дальше. Теперь все зависит от него».

Напомним, в первых пяти турах «Сочи» набрал два очка и занимает 15-е место в турнирной таблице. При этом дебютант премьер-лиги пока не забил ни одного гола в сезоне.

В шестом туре 16 августа «Сочи» сыграет в гостях с «Оренбургом».