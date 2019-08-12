Борис Ротенберг: Есть мысль пригласить Мхитаряна в «Сочи» - Советский спорт
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12 августа 2019 14:48ФутболЛипкин Антон

Борис Ротенберг: Есть мысль пригласить Мхитаряна в «Сочи»

Полузащитник сборной Армении выступает за «Арсенал».

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал в программе Нобеля Арустамяна «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер» об идее пригласить в команду полузащитника Генриха Мхитаряна.

«У меня была такая мысль, – сказал Ротенберг. – Она во мне пока держится. У нас в команде может быть только 23 человека. И если мы кого-то приглашаем, нам приходится убирать кого-то из тех, кто выводил команду в премьер-лигу.

Но я об этом ни с кем не разговаривал. А появилась эта идея после того, как (Александр) Карапетян плохо сыграл (смеется)».

Напомним, с января 2018 года Мхитарян выступает за «Арсенал» (Лондон). Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

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