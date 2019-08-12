Килиан Мбаппе: «ПСЖ» с Неймаром и без него – это не одно и то же - Советский спорт
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12 августа 2019 14:58ФутболЛипкин Антон

Килиан Мбаппе: «ПСЖ» с Неймаром и без него – это не одно и то же

Бразилец не сыграл с «Нимом», так как ведет переговоры с другим клубом.

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе после матча первого тура лиги 1 с «Нимом» (3:0) высказался о возможном уходе из команды бразильца Неймара.

«Мы постараемся прибавить по сравнению с прошлым сезоном, – приводит Goal.com слова 20-летнего француза. – Но не станем себя обманывать: надо еще посмотреть, что будет с Неймаром.

«ПСЖ» с ним и без него – это не одно и то же. Но мы будем стараться расти ради наших болельщиков».

Напомним, после матча с «Нимом» главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель сообщил о том, что 27-летний бразилец не был включен в заявку, поскольку ведет переговоры о переходе в другой клуб.

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