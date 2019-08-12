Анчелотти провел переговоры с Икарди - Советский спорт
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12 августа 2019 15:24ФутболЛипкин Антон

Анчелотти провел переговоры с Икарди

Аргентинцу предлагают в «Наполи» зарплату в восемь миллионов евро в год.

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти провел телефонные переговоры с форвардом «Интера» Мауро Икарди, сообщает Corriere dello Sport.

В разговоре с 26-летним аргентинцем Анчелотти постарался уговорить его выбрать «Наполи». В качестве аргументов итальянец привел фактор выступления в Лиге чемпионов, а также возможность доказать «Интеру», что в клубе ошибаются, отказываясь от игрока.

Напомним, Икарди выступает за «нерадзурри» с 2013 года и в 219 матчах за команду забил 124 гола. Однако перед началом предсезонной подготовки генеральный директор клуба Беппе Маротта заявил, что Икарди не входит в дальнейшие планы «Интера»

В «Наполи» готовы предложить нападающему контракт с зарплатой в восемь миллионов евро в год.

Ожидается, что в ближайшее время президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис проведет переговоры с женой и агентом игрока Вандой Нарой.

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