Юрист, сопровождавший трансфер Неймара в «ПСЖ», посетил офис «Барселоны» - Советский спорт
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12 августа 2019 15:49ФутболЛипкин Антон

Юрист, сопровождавший трансфер Неймара в «ПСЖ», посетил офис «Барселоны»

Каталонцы по-прежнему работают над возвращением бразильца.

В понедельник офис «Барселоны» посетил юрист Креспо, который два года назад участвовал в переходе форварда Неймара в «Пари Сен-Жермен», сообщает Sport.es.

Креспо был замечен входящим в офис каталонцев, однако отказался отвечать на вопросы о том, связано ли его посещение с возможным возвращением 27-летнего бразильца.

Отметим, что летом 2017 года именно Креспо занимался выплатой суммы отступных за Неймара в размере 222 миллионов евро.

В воскресенье форвард «ПСЖ» не был включен в заявку команды на матч первого тура лиги 1 с «Нимом» (3:0) на «Парк де Пренс». После игры главный тренер Томас Тухель объяснил это решение переговорами о переходе Неймара в другой клуб.

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