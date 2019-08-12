Арендованный у «Кадиса» игрок «Твенте» выбыл до конца сезона

Защитник «Твенте» Хосе Матос повредил колено в матче второго тура чемпионата Голландии. Испанец получил травму в конце первого тайма, но провел весь матч, так как никто не посчитал ее серьезной. По предварительным оценкам, футболист пропустит от девяти до 12 месяцев.
Матос выступает за «Твенте» на правах годичной аренды из «Кадиса». Таким образом, в субботу 24-летний футболист с большой вероятностью провел за голландцев свой последний матч. По данным AD.nl, Матос уже попрощался со своими одноклубниками.
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