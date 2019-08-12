Мирча Луческу: Возможно, скоро я вернусь в футбол - Советский спорт
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12 августа 2019 18:31ФутболКоноплев Александр

Мирча Луческу: Возможно, скоро я вернусь в футбол

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу не исключил своего возвращения в большой футбол.

Сейчас 74-летний специалист наслаждается отдыхом после ухода из сборной Турции в феврале 2019 года.

– Это была моя идея – приостановить карьеру. Никогда раньше у меня не было таких каникул, никогда. Не отдыхал хотя бы год. Сейчас я отдыхаю, заново начал чувствовать эмоции и мотивацию. Возможно, скоро я вернусь в футбол, – сказал Луческу в эфире телеканала «Футбол 1».

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