Мирча Луческу: Возможно, скоро я вернусь в футбол

Рэшфорд заставил Сульшера улыбаться. «Юнайтед» разгромил «Челси» (видео) Большую часть матча синие смотрелись лучше соперника, а уехали с «Олд Траффорд», имея в пассиве 0:4. Результат «красным дьяволам» принесли Рашфорд и Погба.

Задачка для Крикунова. «Динамо» нужно найти баланс в составе А также заменить ушедшего Дмитрия Кагарлицкого.

Евгений Ловчев: Мы увидели новый, свежий, интересный «Спартак» Обозреватель «Советского спорта» – о матче «Ахмат» – «Спартак».

Ядерный Айртон, здравый Гулиев и беспощадный Тиль. Почему игра «Спартака» понравилась Корреспондент «Советского спорта» - о матче «Ахмат» - «Спартак», который завершился победой московского клуба.

Владимир Левитин: В матче ЦСКА – «Сочи» случилось судейское ЧП Арбитр всесоюзной категории оценил работу коллег в минувшем туре РПЛ.

Медведев рвется на Итоговый турнир. Россиянин сыграл шестой финал за два года Даниил Медведев пробился в финал крупного турнира ATP в Вашингтоне. Правда, уступил в борьбе за титул – австралийцу Нику Кирьосу...

Алексей Кунченко: За рекордом Хабиба не гонюсь Российский боец Алексей Кунченко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Гилбертом Бернсом.

Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду! Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».

Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родни Ровно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье.

Марков способен помочь «Монреалю». Он заслужил права войти в историю клуба В редакции «Советского спорта» мнения относительно неожиданного высказывания трехкратного чемпиона России разделились.

Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют.

Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпиона Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.

Гол-шедевр Крыховяка и разбитый нос Чалова. Хит-парад 5-го тура РПЛ Лучшие моменты пятого тура чемпионата России: были кровь, красивые голы и нежданные травмы.