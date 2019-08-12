Мирча Луческу: Возможно, скоро я вернусь в футбол

Сейчас 74-летний специалист наслаждается отдыхом после ухода из сборной Турции в феврале 2019 года.
– Это была моя идея – приостановить карьеру. Никогда раньше у меня не было таких каникул, никогда. Не отдыхал хотя бы год. Сейчас я отдыхаю, заново начал чувствовать эмоции и мотивацию. Возможно, скоро я вернусь в футбол, – сказал Луческу в эфире телеканала «Футбол 1».
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