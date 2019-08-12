Алдонин хочет отсудить 47 миллионов рублей у МВД

Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин подал иск против Министерства внутренних дел, сообщает «КоммерсантЪ».
Футболист считает, что он потерял большую сумму денег из-за ошибок и проволочек следствия.
В 2013 году спортсмен перечислил в банк «Замоскворецкий» 1,5 миллиона долларов, из которых только 1800 рублей «упали» на счета Алдонина. Остальная сумма была обналичена злоумышленниками.
В ходе следствия сотрудниками МВД были потеряны важные улики, на имущество подозреваемых не был наложен арест, из-за чего преступникам удалось избежать наказания.
Сейчас Алдонин требует от МВД компенсацию в размере 47,3 млн рублей.
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