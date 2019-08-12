Луческу не возглавит московское «Динамо» Румынский специалист не торопится в Москву.

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу опроверг слухи о переходе в киевское или московское «Динамо».

– Я несколько дней был в Киеве, встречался с руководством «Шахтера», бывшими игроками клуба. Но о работе в «Динамо» речь не шла. Как можно возглавить киевское «Динамо» после стольких лет в «Шахтере»? Относительно московского «Динамо» это тоже лишь слухи. Тут нечего комментировать, – приводит слова Луческу Sport24.

Луческу сидит без работы с 11 февраля 2019 года после увольнения из сборной Турции.