Луческу не возглавит московское «Динамо»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу опроверг слухи о переходе в киевское или московское «Динамо».
– Я несколько дней был в Киеве, встречался с руководством «Шахтера», бывшими игроками клуба. Но о работе в «Динамо» речь не шла. Как можно возглавить киевское «Динамо» после стольких лет в «Шахтере»? Относительно московского «Динамо» это тоже лишь слухи. Тут нечего комментировать, – приводит слова Луческу Sport24.
Луческу сидит без работы с 11 февраля 2019 года после увольнения из сборной Турции.
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