«Краснодар» сыграет с «Порту» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов - Советский спорт
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13 августа 2019 09:18ФутболЛипкин Антон

«Краснодар» сыграет с «Порту» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов

Матч на стадионе «Драгау» начнется в 22:00 (мск).

«Порту» примет «Краснодар» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Первая игра в России в среду на прошлой неделе завершилась в пользу вице-чемпионов Португалии (1:0). Единственный гол на 89-й минуте прямым ударом со штрафного забил полузащитник Сержиу Оливейра.

После этого «Порту» стартовал в чемпионате Португалии с поражения в гостях от «Жил Висенте» (1:2), а «Краснодар» в пятом туре премьер-лиги победил дома «Рубин» (1:0).

Матч «Порту» – «Краснодар» пройдет 13 августа на стадионе «Драгау». Начало – 22:00 (мск).

Победитель пары в раунде плей-офф сыграет с победителем пары «Истанбул» (Турция) – «Олимпиакос» (Греция). Первый матч в Стамбуле выиграли гости (1:0).

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