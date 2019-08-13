«Краснодар» сыграет с «Порту» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов

«Порту» примет «Краснодар» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Первая игра в России в среду на прошлой неделе завершилась в пользу вице-чемпионов Португалии (1:0). Единственный гол на 89-й минуте прямым ударом со штрафного забил полузащитник Сержиу Оливейра.
После этого «Порту» стартовал в чемпионате Португалии с поражения в гостях от «Жил Висенте» (1:2), а «Краснодар» в пятом туре премьер-лиги победил дома «Рубин» (1:0).
Матч «Порту» – «Краснодар» пройдет 13 августа на стадионе «Драгау». Начало – 22:00 (мск).
Победитель пары в раунде плей-офф сыграет с победителем пары «Истанбул» (Турция) – «Олимпиакос» (Греция). Первый матч в Стамбуле выиграли гости (1:0).
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