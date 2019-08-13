Икарди может стать партнером Головина - Советский спорт
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13 августа 2019 09:23ФутболЛипкин Антон

Икарди может стать партнером Головина

«Монако» хочет приобрести аргентинца.

Форвард «Интера» Мауро Икарди заинтересовал «Монако», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

Монегаски уже сообщили «нерадзурри» о желании приобрести 26-летнего аргентинца. При этом дальнейших действий клуб лиги 1 пока не предпринимал. На данный момент неизвестно, как относится к перспективе переехать в княжество сам игрок.

Напомним, перед началом предсезонной подготовки генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заявил, что Икарди не входит в дальнейшие планы клуба.

Добавим, что в Италии на Икарди продолжают претендовать «Наполи», «Рома» и «Ювентус».

Икарди выступает за «Интер» с 2013 года и в 219 матчах за команду забил 124 гола.

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