Дарья Клишина: У меня есть проблемы с ногой

В гостях в редакции «Советского спорта» побывала вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Дарья Клишина. Больше часа первая красавица королевы спорта отвечала на вопросы журналистов.
– Вы сказали, что прилетели в Европу на четыре месяца. Какие соревнования в вашем графике?
– График мы составили, но у меня есть проблемы с ногой. 25 августа будут соревнования в Мадриде, пока не ясно, приму ли в них участие. Если состояние ноги позволит, выступлю в Испании. В противном случае, буду просто тренироваться. В сентябре у нас запланирован сбор на Кипре.
Полностью интервью с Клишиной читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.
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