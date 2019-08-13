Дарья Клишина: У меня есть проблемы с ногой - Советский спорт
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13 августа 2019 09:32Футбол

Дарья Клишина: У меня есть проблемы с ногой

Дарья Клишина стала гостем «Советского спорта».

В гостях в редакции «Советского спорта» побывала вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Дарья Клишина. Больше часа первая красавица королевы спорта отвечала на вопросы журналистов.

– Вы сказали, что прилетели в Европу на четыре месяца. Какие соревнования в вашем графике?
График мы составили, но у меня есть проблемы с ногой. 25 августа будут соревнования в Мадриде, пока не ясно, приму ли в них участие. Если состояние ноги позволит, выступлю в Испании. В противном случае, буду просто тренироваться. В сентябре у нас запланирован сбор на Кипре.

Полностью интервью с Клишиной читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.

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