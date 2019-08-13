ЦСКА интересуется Габиголом Бразилец выступает в аренде за «Сантос».

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ЦСКА входит в число клубов, которые проявляют интерес к форварду «Интера» Габриэлу Барбозе, сообщает Mercato 365.

22-летний бразилец принадлежит «нерадзурри» с 2016 года, однако за три года провел за команду десять матчей, в которых забил один гол.

«Интер» трижды отдавал нападающего в аренду: в «Бенфику» (2017-2018), «Сантос» (2018) и «Фламенго» (2019), где он выступает на данный момент.

Также среди претендентов на Габигола называются «Ницца», «Севилья» и «Вильярреал». Контракт игрока с «Интером» рассчитан до 2022 года. По оценке Transfermarkt.com, его стоимость составляет 13 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он забил за «Фламенго» 13 голо в 17 матчах чемпионата Бразилии и Кубка Либертадорес.