Иван Ордец: Семья волновалась не за меня, а за то, что подумают люди

Защитник «Динамо» Иван Ордец рассказал о том, как отреагировала его семья после решения переехать в Россию.
«Семья волновалась не за меня, а за то, что подумают люди, – сказал 27-летний украинец в интервью Sport24.ru. – Не отговаривали.
У меня в России живут знакомые, мы в контакте. Я спрашивал, как здесь относятся к украинцам. (Ярослав) Ракицкий и (Олег) Данченко сказал, что нормально, волноваться не о чем, и через неделю-две все забудется».
Напомним, уроженец Донецкой области выступал только в Украине за «Шахтер» и «Ильичевец». На его счету 12 матчей и один гол за национальную команду.
В нынешнем сезоне Ордец пока ни разу не сыграл за «Динамо».
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