Защитник «Ливерпуля» может перейти в «Рому» - Советский спорт
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13 августа 2019 14:50Футбол

Защитник «Ливерпуля» может перейти в «Рому»

Центральный защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает Goal.com, хорватский защитник имеет предложение от «Ромы» и склоняется к тому, чтобы покинуть английский клуб.

По информации издания, сумма трансфера 30-летнего хорвата составит порядка 16 миллионов евро.

Напомним, что Ловрен перешел в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона» за 25,3 миллиона евро. С тех пор защитник провел за «мерсисайдцев» 170 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 7 забитых мячей, 4 голевые передачи, а также заработав 25 желтых карточек.

Действующий контракт Ловрена с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2021 года, а трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt в 20 миллионов евро.

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