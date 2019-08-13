Защитник «Ливерпуля» может перейти в «Рому» Центральный защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает Goal.com, хорватский защитник имеет предложение от «Ромы» и склоняется к тому, чтобы покинуть английский клуб.

По информации издания, сумма трансфера 30-летнего хорвата составит порядка 16 миллионов евро.

Напомним, что Ловрен перешел в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона» за 25,3 миллиона евро. С тех пор защитник провел за «мерсисайдцев» 170 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 7 забитых мячей, 4 голевые передачи, а также заработав 25 желтых карточек.

Действующий контракт Ловрена с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2021 года, а трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt в 20 миллионов евро.