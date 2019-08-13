«Барселона» предложит «ПСЖ» за Неймара 100 миллионов евро, плюс Коутиньо и Ракитича

Как сообщает ESPN, во вторник должна состояться встреча между руководством двух клубов, на которой президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу предложит представителям чемпиона Франции 100 миллионов евро плюс двух игроков – бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо и хорватского хавбека Ивана Ракитича в обмен на Неймара.
По информации издания, «ПСЖ» заинтересован в переходе Коутиньо, но вместо Ракитича будет настаивать на включении в сделку португальского защитника Нелсона Семеду.
Как отмечается, президент «Реала» Флорентино Перес, также заинтересованный в переходе Неймара, вряд ли сможет что-то противопоставить возможностям «Барселоны», так как мадридскому клубу не хватило финансовых средств на покупку французского полузащитника Поля Погба у «Манчестер Юнайтед», который был целью № 1 для главного тренера команды Зинедина Зидана.
Добавим, что портал transfermarkt оценивает стоимость трансфера 31-летнего Ракитича в 40 миллионов евро, 27-летнего Коутиньо - в 90 миллионов, а 25-летнего Семеду - в 40 миллионов.
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