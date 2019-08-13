«Барселона» предложит «ПСЖ» за Неймара 100 миллионов евро, плюс Коутиньо и Ракитича - Советский спорт
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13 августа 2019 15:56Футбол

«Барселона» предложит «ПСЖ» за Неймара 100 миллионов евро, плюс Коутиньо и Ракитича

Руководство «Барселоны» намерена возобновить переговоры с «ПСЖ» по трансферу бразильского нападающего Неймара.

Как сообщает ESPN, во вторник должна состояться встреча между руководством двух клубов, на которой президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу предложит представителям чемпиона Франции 100 миллионов евро плюс двух игроков – бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо и хорватского хавбека Ивана Ракитича в обмен на Неймара.

По информации издания, «ПСЖ» заинтересован в переходе Коутиньо, но вместо Ракитича будет настаивать на включении в сделку португальского защитника Нелсона Семеду.

Как отмечается, президент «Реала» Флорентино Перес, также заинтересованный в переходе Неймара, вряд ли сможет что-то противопоставить возможностям «Барселоны», так как мадридскому клубу не хватило финансовых средств на покупку французского полузащитника Поля Погба у «Манчестер Юнайтед», который был целью № 1 для главного тренера команды Зинедина Зидана.

Добавим, что портал transfermarkt оценивает стоимость трансфера 31-летнего Ракитича в 40 миллионов евро, 27-летнего Коутиньо - в 90 миллионов, а 25-летнего Семеду - в 40 миллионов.

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