«Уфа» объявила о подписании контракта с воспитанником «Спартака» - Советский спорт
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13 августа 2019 16:12Футбол

«Уфа» объявила о подписании контракта с воспитанником «Спартака»

Полузащитник «Спартака-2» Кирилл Фольмер продолжит карьеру в «Уфе».

Как сообщает пресс-служба команды, с 19-летним хавбеком было подписано долгосрочное соглашение.

Добавим, что Фольмер является воспитанником академии «Спартак». В составе молодежной команды красно-белых центральный полузащитник провел 18 матчей, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу. За «Спартак-2» Фольмер провел 15 игр, в которых забил два гола.

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