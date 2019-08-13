«ПСЖ» потребовал у «Барселоны» 250 миллионов евро за Неймара - Советский спорт
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13 августа 2019 19:03Футбол

«ПСЖ» потребовал у «Барселоны» 250 миллионов евро за Неймара

«ПСЖ» согласен продать бразильского нападающего Неймара в «Барселону», но только за 250 миллионов евро.

Как информирует Marca, руководство «ПСЖ» заявило, что готово встретиться с представителями «Барселоны» и обсудить трансфер Неймара, но вновь подтвердило свое желание получить за 27-летнего форварда 250 миллионов евро, а не участвовать в обмене игроками.

Накануне испанское издание сообщило, что руководство каталонской команды заинтересовано в повторной подписи контракта с нападающим сборной Бразилии, однако не будет платить за этот переход ни евро, настаивая исключительно на обмене футболистами.

Позже появилась информация, что на предстоящей встрече руководства двух команд, которая должна состояться во вторник, «Барселона» намеревалась в обмен на Неймара предложить чемпионам Франции 100 миллионов евро, а в качестве компенсации добавить в сделку бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо и хорватского хавбека Ивана Ракитича.

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